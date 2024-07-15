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راشد بن سعود يشهد توقيع اتفاقية بين «أم القيوين العقارية» و«شوبا»

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ابوظبي - سيف اليزيد - أم القيوين (وام)

شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، توقيع اتفاقية شراكة بين «أم القيوين العقارية» وشركة «شوبا العقارية»، بشأن إطلاق مشروع عقاري فاخر في جزيرة السينية بأم القيوين.
وقع الاتفاقية في الديوان الأميري عن «أم القيوين العقارية»، الشيخ منصور بن إبراهيم المعلا، المدير العام، وعن «شوبا» المؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة، بي إن سي مينون. وسيوفر مشروع جزيرة السينية، مجموعة فريدة من المرافق.
 وأكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، أن شراكة حكومة أم القيوين مع «شوبا العقارية» لتطوير جزيرة السينية، تجسد جهود الحكومة ورؤيتها الرامية إلى إحداث تكامل بين المرافق العصرية والطبيعة الغناء في أم القيوين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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