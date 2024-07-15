الامارات | "آيروس 2024".. جامعة خليفة تنظم النسخة الـ 36 لأكبر مؤتمر ومعرض عالمي للروبوتات والأنظمة الذكية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا اليوم عن تنظيم النسخة الـ 36 من مؤتمر الروبوتات والأنظمة الذكية العالمي (آيروس 2024) في أبوظبي لتسليط الضوء على قدرات الروبوتات وأنظمة النقل الذكية التي تشهد تطورًا متسارعًا في المنطقة.

ويجمع الحدث الذي يتم تنظيمه للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمقرر عقده في الفترة ما بين 14 و18 أكتوبر 2024 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، عددًا من الباحثين والأكاديميين والمتخصصين والشركات في هذا القطاع من جميع أنحاء العالم، حيث يعتبر "آيروس 2024" والذي يعد أحد أكبر المؤتمرات البحثية المعنية بالروبوتات في العالم وأهمها، منصة للمجتمع الدولي للروبوتات تهدف إلى تبادل المعارف والأفكار حول أحدث التطورات في مجال الروبوتات والآلات الذكية.

وأوضحت الجامعة أن نسخة عام 2024 من المؤتمر تُقام تحت شعار "روبوتات للتطوير المستدام"، وتستقبل اللجنة المنظمة للمؤتمر وهيئة تحريره حاليًا الأوراق البحثية للعروض التقديمية المشارِكة، كما سيقدم الحدث منصة لجامعة خليفة تستعرض من خلالها أنشطتها ومبادراتها البحثية والابتكارية في مجال الروبوتات. يتم تنظيم هذا الحدث بدعم من مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض وتحت رعاية جمعية الروبوتات والأتمتة التابعة لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، وجمعية الروبوتات اليابانية، وجمعية مهندسي الأجهزة والتحكم ومؤسسة التكنولوجيا الجديدة، وجمعية الإلكترونيات الصناعية التابعة لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات.

وقال الرئيس العام المشارك لـ "آيروس 2024"، الدكتور عارف سلطان الحمادي: "تفخر جامعة خليفة باستضافة نسخة عام 2024 من ’آيروس‘ تحت شعار ’روبوتات للتطوير المستدام‘، ويُعد هذا الملتقى منصة لاحتضان الأفكار وتبادل المعرفة وتعزيز التعاون واستعراض أنشطة البحوث والابتكار في الجامعة مع استقطاب القدرات سريعة التطور في مجال الروبوتات والأنظمة الذكية للمنطقة، كما تهدف جامعة خليفة من خلال استضافتها للمؤتمر، إلى التأكيد مجددًا على مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار ووجهة لكافة الجهات المعنية في القطاع الصناعي للتعاون في مجال البحوث واستكشاف فرص العمل ضمن منظومة الابتكار في الدولة".

وأضاف: "تفخر اللجنة المنظمة لمؤتمر ’آيروس 2024‘ باستقبال ما مجموعه 3,753 ورقة بحثية من 60 دولة، تتصدرها الصين بـ 1,029 ورقة بحثية، تليها الولايات المتحدة الأمريكية (777) وألمانيا (302) واليابان (253)، فيما تتقاسم كل من المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية المركز الخامس بواقع 173 ورقة بحثية لكلٍّ منهما، وتتصدر دولة الإمارات الدول العربية بإجمالي 68 ورقة بحثية."

وتشمل فعاليات نسخة عام 2024 من "آيروس" 9 مسابقات وتحديات ذات مستوى عالمي وتغطي جوانب مختلفة من الروبوتات والأنظمة الذكية، إضافة لمعرض خاصٍ بالمؤتمر ومعرض توظيف حصري، كما ستركز التحديات والمسابقات على الذكاء البدني أو الرياضي للروبوتات والتحكم عن بعد في الروبوتات والتلاعب بالروبوتات والروبوتات التي تعمل تحت الماء فضلًا عن الإدراك والاستشعار.

ويضم آيروس 2024 أيضًا معرضًا لأحدث تكنولوجيات الروبوتات ومنتجاتها، والذي يعد جزءًا مهمًا من المؤتمر، كما يشمل المؤتمر استعراض عدد من البحوث المطبوعة وخطابات وحلقات نقاشية وفعاليات تهدف إلى تعزيز أطر التواصل. ويمثل الحاضرون في المؤتمر مختلف القطاعات التي تشمل القطاعات الصناعية وقطاع الرعاية الصحية وقطاع الخدمات اللوجستية والزراعة والدفاع والأمن والتعدين، كما وصلت نسبة الأفراد الحاصلين على خبرة في الروبوتات إلى ما يزيد عن 60%.

