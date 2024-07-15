الإمارات تستضيف اجتماع اللجنة الدائمة للإعلام العربي

ابوظبي - سيف اليزيد - تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الاجتماع المقبل للجنة الدائمة للإعلام العربي والمكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب، والمقرر عقده أواخر العام الجاري.

وستبحث الاجتماعات المقبلة للدورة 102 للجنة الدائمة لإعلام العربي، والدورة 20 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، أفضل السبل لتعزيز الخطاب الإعلامي العربي حول عدد من القضايا المشتركة والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وخطط تعزيز قدرات الإعلاميين العرب.

كما ستناقش الاجتماعات أعمال اللجنة العربية للإعلام الالكتروني، ودور الإعلام في التصدي للإرهاب ونبذ العنف والكراهية، واستعراض أهم توصيات الفريق المكلف بوضع استراتيجية موحدة للتعامل مع الشركات الإعلامية العالمية، ودراسة المقترحات الكفيلة بالنهوض بالإعلام البيئي والإعلام التربوي، فضلاً عن تعزيز مكانة المرأة في وسائل الإعلام، وتشجيع الجودة وتنمية القدرات، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي.