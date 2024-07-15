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الامارات | الرئيس الإندونيسي يبدأ غداً الثلاثاء زيارة دولة للإمارات.

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإندونيسي يبدأ غداً الثلاثاء زيارة دولة للإمارات. والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة زيارة دولة يوم غدٍ "الثلاثاء" لدولة الإمارات تستغرق يومين.

يبحث فخامته خلال الزيارة مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات في ظل الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمعهما وبما يسهم في تحقيق رؤى البلدين نحو التنمية والازدهار المستدام لشعبيهما الصديقين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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