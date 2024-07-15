الامارات | الرئيس الإندونيسي يبدأ غداً الثلاثاء زيارة دولة للإمارات.

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة زيارة دولة يوم غدٍ "الثلاثاء" لدولة الإمارات تستغرق يومين.

يبحث فخامته خلال الزيارة مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات في ظل الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمعهما وبما يسهم في تحقيق رؤى البلدين نحو التنمية والازدهار المستدام لشعبيهما الصديقين.