مهرجان ليوا للرطب يواصل فعالياته ويتويج الفائزين بمسابقة "أكبر عذج"

ابوظبي - سيف اليزيد - توجت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب، الفائزين في مسابقة العذج الأكبر"أكبر عذج" وذلك ضمن مسابقات الدورة الـ 20 للمهرجان، في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث وشراكة استراتيجية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وتستمر حتى 28 يوليو الجاري.

وتوج عبيد خلفان المزروعي مدير المهرجان، ومبارك علي القصيلي المنصوري مدير مزاينة الرطب والفواكه في المهرجان، الفائزين بالمسابقة، وأسفرت النتائج عن فوز "ورثة عبدالله حاذه عبدالله المرر" بالمركز الأول، وجاءت في المركز الثاني "موزه محمد عفصان المزروعي"، وفي المركز الثالث "حمد عيسى حبيب المزروعي"، وحلت في المركز الرابع "ميره علي مرشد المرر"، وفي المركز الخامس "محمد عتيق محمد عطشان الهاملي"، وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 15 جائزة لمسابقة "أكبر عذج" بقيمة 234 ألف درهم.

ويواصل المهرجان استلام مشاركات المزارعين في مسابقاته اليومية، حيث تم استلام مشاركات مسابقة المانجو لفئتي "المحلي والمنوع" ضمن مسابقات الفاكهة، وخصصت لها عشر جوائز لكل فئة بقيمة إجمالية 234 ألف درهم، يحصل منها الفائز الأول على 25 ألف درهم، والفائز الثاني على 20 ألف درهم، والثالث 15 ألف درهم.

وكان المهرجان استلم أمس، مشاركات مزاينة "الدباس" التي خصصت لها 25 جائزة، بقيمة إجمالية بلغت 446 ألف درهم، وستعلن نتائجها مساء اليوم "الثلاثاء".

ويضم مهرجان ليوا للرطب 23 مسابقة تتوزع بين مزاينات الرطب، ومسابقات للفواكه، والمزرعة النموذجية، ومسابقة أجمل مخرافة، ومسابقة أجمل مجسم تراثي، إضافة إلى العديد من الفعاليات والمسابقات التي خصصت للزوار على المسرح الرئيس والسوق الشعبي وأجنحة الجهات الوطنية الداعمة والمشاركة.