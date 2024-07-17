الامارات | رئيس الدولة يستقبل الرئيس الإندونيسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، جوكو ويدودو، إلى دولة الإمارات، أمس، في زيارة دولة تستغرق يومين.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في مقدمة مستقبلي الرئيس الإندونيسي والوفد المرافق لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.

كما كان في الاستقبال، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ووزير الطاقة والبنية التحتية رئيس بعثة الشرف المرافقة للرئيس الإندونيسي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وسفير الدولة لدى إندونيسيا عبدالله الظاهري.

ورافق الطائرة التي تُقل الرئيس الإندونيسي لدى دخولها أجواء دولة الإمارات عدد من الطائرات العسكرية الإماراتية تحيةً لضيف البلاد، حيث استأذن قائد السرب الرئيس الإندونيسي بمرافقته إلى مطار الرئاسة مرحباً به في بلده الثاني دولة الإمارات.