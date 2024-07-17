«أبطال شرطة الغد».. برنامج متكامل لتجربة الحياة العسكرية وغرس القيم النبيلة

ابوظبي - سيف اليزيد - يشارك 400 طالب وطالبة بالفئة العمرية من 11 إلى 15 عاماً في فعاليات دورة البرنامج الصيفي «أبطال شرطة الغد» بنسخته السادسة والذي يشتمل على أنشطة متكاملة لتحفيزهم على تجربة الحياة العسكرية ورفع اللياقة البدنية لديهم وتعزيز الانتماء للوطن وإكسابهم المهارات الإيجابية وتمكينهم من المهارات القيادية، إلى جانب استثمار أوقات الطلبة خلال الإجازة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع والفائدة وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في استثمار طاقات ومواهب الشباب بكل مراحلهم العمرية وغرس القيم والانتماء للوطن في نفوسهم.

وأكد العميد حسين علي الجنيبي، مدير إدارة التأهيل الشرطي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية لتطوير آليات العمل، والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات الأمنية والشرطية. وأوضح أن البرنامج يسعى إلى تنمية قدرات المشاركين في تطبيق المفاهيم والمهارات المكتسبة في حياتهم ونشاطاتهم المختلفة، وتنمية روح الانضباط لديهم وغرس القيم النبيلة في نفوسهم، واستدامة التواصل الفعال مع أبناء الوطن.

وأكد الحرص على استثمار طاقات ومواهب الشباب بمختلف مراحلهم العمرية، وغرس القيم والانتماء للوطن في نفوسهم عبر تقديم محتوى جديد، يركز على تعزيز جودة الحياة من خلال برنامج الدورة الصيفية الذي يتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات العسكرية والأمنية والرياضية والتربوية والدينية والثقافية والتراثية إلى جانب الزيارات الميدانية.

كما يشتمل البرنامج على تدريبات رياضية منوعة إضافة إلى تعريف الطلاب حول العادات والتقاليد وتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وأهمية المحافظة على الموروث الشعبي، وتنمية مهاراتهم وإبداعاتهم عن طريق استخدام تقنيات مزودة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى التعريف بإنجازات دولة الإمارات في مجالات متعددة منها الفضاء.

مواصفات عالية الجودة

وأوضح أنه تم إعداد برنامج الدورة وفق مواصفات تعليمية عالية الجودة، لتحقيق مستوى عالٍ من اللياقة البدنية لدى الطلاب، وإكسابهم الصفات القيادية والمهارية، معرباً عن اعتزازه بتجاوب الطلاب مع فعاليات البرنامج، وبجهود أولياء الأمور الذين حرصوا على انضمام أبنائهم لهذا البرنامج، وتشجيعهم على شغل أوقات فراغهم بما ينفعهم، ويفيد وطنهم في الحاضر والمستقبل.

وأثنى على التزام الطلبة منذ الالتحاق باليوم الأول وتمتعهم بالحماس والتزامهم بالأوقات المحددة، متمنياً لهم الاستفادة من محتوى البرنامج واكتساب المعارف والمهارات كافة في إعداد جيل واعٍ يتحلى بصفات ذات طابع أمني ومتميز في العطاء وحب الوطن.

عبدالله الكويتي: الانتماء والولاء للوطن

أعرب الطالب عبدالله سالم الكويتي عن امتنانه لشرطة أبوظبي التي أسهمت بدور كبير في بناء شخصيته وصقل مهاراته العسكرية مثل الرماية والقيام بالعديد من النشاطات الرياضية، إضافة إلى المحاضرات التي استفاد منها كثيراً مثل السلامة العامة والحس الأمني ومنظومة «كلنا شرطة».

ودعا الطالب عبدالله زملاءه إلى الالتحاق ببرنامج «أبطال الغد» لأنه ينمّي طاقاتهم، ويغرس فيهم القيم والأخلاقيات، ويعرفهم بجهود شرطة أبوظبي، إضافة إلى أنه يحببهم في الانتماء والولاء للوطن.

رفيعة الشامسي: تعرفنا على مجال الذكاء الاصطناعي

قالت الطالبة رفيعة ثاني الشامسي: إن دورة «أبطال الغد» تعد فرصة لهن كطالبات لاستثمار أوقات الفراغ بشكل كبير، وخاصة أن البرنامج الصيفي حافل بالكثير من الأنشطة والفعاليات والزيارات الميدانية.

وقالت: إنها استفادت كثيراً وخاصة في مجال التدريب العسكري، وأثنت على أسلوب المدربات وعلى تعامل إدارة التأهيل الشرطي، لافتة إلى أن: مثل هذه الدورات والبرامج الصيفية تجعلنا نكتسب الكثير من المعارف، وخصوصاً في مجال الذكاء الاصطناعي، وكيف نستخدم التكنولوجيا بشكل صحيح. كما تفتح أمامنا آفاقاً جديدة لكي نخطط لحياتنا العملية.

ودعت الطالبات إلى الانضمام إلى البرنامج في السنوات المقبلة.

زايد الجنيبي: تعرفنا على تراث الإمارات

عبّر الطالب زايد محمد عبدالله الجنيبي عن سعادته لانضمامه إلى دورة «أبطال الغد»، موضحاً أن البرنامج الصيفي أسهم في تنمية مواهبه وتعرف من خلاله على كثير من الأنشطة.

وأضاف: لقد كان لأسرتي دور كبير في انضمامي إلى دورة «أبطال الغد» التي استفدنا منها خلال فترة الإجازة الصيفية بقضاء أوقات مفيدة، والاستفادة كثيراً من الأنشطة والبرامج الهادفة التي حرصت شرطة أبوظبي على أن تكون متنوعة ومناسبة للطلاب والطالبات، وشملت زيارة مواقع مختلفة ومهمة، وتلقينا خلالها حصصاً في الرياضة، ومحاضرات عرفتنا على تراث دولة الإمارات الأصيل، ودور الآباء والأجداد في مسيرة الوطن. وقدم الشكر لشرطة أبوظبي على جهودها المتميزة في تنظيم مثل هذه الدورات الصيفية المفيدة.

قصايد البدواوي: البرنامج غرس قيمة التطوع في نفوسنا

أثنت الطالبة قصايد خميس البدواوي البالغة من العمر 12 عاماً على تعاون المشرفات والمدربات معهن، وقالت: سمعت كثيراً عن هذا البرنامج الذي يضم العديد من الفعاليات والأنشطة المفيدة والمميزة. وهذا البرنامج الصيفي يسهم في تنمية المواهب ويغرس في نفوسنا قيمة وأهمية العمل التطوعي ومفاهيم حب الوطن.

وتهوى قصايد الجو جيتسو، وفازت في إحدى البطولات، بحصولها على المركز الثالث، مما شجعها على الانضمام في دورة أبطال الغد وخصوصاً في الأنشطة الرياضية، مؤكدة أنها قضت أوقاتاً ممتعة ومفيدة وتعلمت الكثير خلال الصيف.