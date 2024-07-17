بعثة الإمارات في أوتاوا تصدر تنبيهاً مهماً للمواطنين في كندا

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت بعثة الإمارات في أوتاوا مواطني الدولة المتواجدين في كندا بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة والفيضانات المتوقعة في مناطق مختلفة من البلاد.

وقالت البعثة عبر حسابها على منصة إكس: "تهيب بعثة دولة الإمارات فى أوتاوا مواطني الدولة المتواجدين في كندا، بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة والفيضانات المتوقعة فى مناطق مختلفة من البلاد. كما تؤكد البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي".