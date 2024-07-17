الامارات | "سالك" تنضم إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لتعزيز استدامة الشركات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة "سالك"، المشغل الحصري لنظام التعرفة المرورية في إمارة دبي، عن انضمامها إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، المبادرة العالمية التطوعية لتعزيز استدامة الشركات، في خطوة استباقية لتعزيز ممارسات الأعمال المسؤولة والمساهمة في دفع مسيرة الاستدامة في الإمارات.

وتنضم "سالك"، بموجب هذه المبادرة، إلى أكثر من 20 ألف شركة في أكثر من 160 دولة، التي تلتزم بتنفيذ المبادئ العشرة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة، في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية، في إطار رؤية الشركة طويلة المدى، والتي تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي على الصعيدين الاجتماعي والبيئي.

وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك.. إن انضمام ، سالك، إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، يؤكد التزامنا باعتماد منهجيات عمل ملائمة، تتمشى مع أعلى المعايير الأخلاقية والمسؤولية البيئية، ويساهم في ترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في تعزيز ممارسات الأعمال المستدامة في الإمارات.

وأضاف " نؤمن بأهمية هذه العضوية، في تمكين سالك ودعمها في سبيل تكامل هذه المبادئ مع عملياتها، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأكد حرص "سالك"، في إطار التزامها بهذه المبادئ، على دعم الممارسات المستدامة التي تَعد بمستقبل أفضل للأجيال المستقبلية، حيث تعمل على استكشاف حلول مبتكرة تحد من البصمة الكربونية، وتعزز التقدم الاجتماعي لليد العاملة والمجتمعات، بما يخدم مسيرة الاستدامة والازدهار في الدولة.