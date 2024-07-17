«الأرصاد»: فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الجنوبية ورياح نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/س وذلك من الساعة 20:30 حتى الساعة 23:00 الأربعاء 17/07/2024.