الامارات | توظيف 425 «مواطناً دارساً» في القطاع الصحي الخاص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين توظيف 425 مواطناً ومواطنة في القطاع الصحي الخاص بعد أن التحقوا ببرنامج «نافس» لـ«تطوير كوادر القطاع الصحي»، من خلال «عقد عمل مواطن دارس»، فيما يجري العمل حالياً على توظيف أكثر من 1600 مواطن من الملتحقين بالبرنامج.

واستحدثت الوزارة، بالتعاون مع «نافس»، «عقد عمل مواطن دارس»، حيث يتم إبرام هذا النوع من العقود بين صاحب العمل والمواطن الملتحق بالدراسة ضمن أحد البرامج المدعومة والمعتمدة من «نافس»، ويحصل بموجبه الطالب على رعاية من الشركة وراتب لا يقل عن 4000 درهم يُسدد عن طريق نظام حماية الأجور، إضافة إلى تسجيله في أحد صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة، ومكافأة مالية من «نافس» بناء على تحصيله العلمي، فيما يتم توظيف الطالب لدى الشركة بعد تخرّجه، ويحصل على دعم مالي من «نافس» بناء على المؤهل التعليمي.

ويُحتسب المواطن المعيّن في الشركة بـ«عقد عمل مواطن دارس» ضمن نسب التوطين المطلوبة من الشركة. وأشارت الوزارة، في بيان صحافي، إلى النجاح اللافت الذي حققه «عقد عمل مواطن دارس» الذي تجلى في الإقبال الواسع للشباب المواطن على الانتساب إلى البرامج المدعومة من «نافس»، وتحديداً برنامج «تطوير كوادر القطاع الصحي»، إضافة إلى نسب التوظيف الملحوظة للطلبة الذين يُنهون متطلبات هذه البرامج. وأضافت الوزارة: «يعكس هذا النجاح فاعلية الشراكة والتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين وبرنامج (نافس) من جهة، والقطاع الخاص من جهة أخرى في تدريب وتمكين وتوظيف الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص وتعزيز تنافسيتهم»، مثمنة جهود الشركات التي تعاقدت مع المواطنين وفقاً لـ«عقد عمل المواطن الدارس».

وأشادت بالمؤسسات الصحية الخاصة التي أبرمت «عقود عمل مواطن دارس»، ومن أبرزها مستشفيات «ميديكلينيك»، ومستشفى «إن إم سي رويال»، ومستشفيات «برجيل»، ومجموعة الخدمات الصحية والطبية (مستشفى مردف ومستشفى القرهود الخاص)، والمستشفى الدولي الحديث.