الامارات | رئيس الدولة: الإمارات وإندونيسيا ستواصلان تعزيز التعاون في مختلف المجالات التنموية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، جوكو ويدودو، الذي يقوم بزيارة دولة إلى دولة الإمارات.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «سعدت اليوم بلقاء الصديق جوكو ويدودو في أبوظبي، حيث بحثنا العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور نوعي، خاصة في مجالات الاقتصاد والتعليم والعمل المناخي وغيرها. وعبرت لفخامته عن عميق التقدير لدوره الشخصي المؤثر في تطور العلاقات الثنائية بين بلدينا. ستواصل الإمارات وإندونيسيا العمل لتعزيز التعاون في مختلف المجالات التنموية».

وجرت للرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، مراسم استقبال رسمية، لدى وصول موكبه إلى قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ضيف البلاد إلى منصة الشرف، وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة الرئيس جوكو ويدودو. كما قدمت فرق الفنون الشعبية عروضها التراثية احتفاء بزيارته.

ولدى وصول الموكب إلى القصر، حلق فريق «فرسان الإمارات» الوطني للاستعراضات الجوية في سماء القصر، مشكلاً لوحة لعلم إندونيسيا.

وقد كان في الاستقبال، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، ووزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، ووزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، ووزير الاستثمار، محمد حسن السويدي، ووزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، ووزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ومستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، فيصل عبدالعزيز البناي، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خالد محمد بالعمى، ورئيس دائرة البلديات والنقل عضو المجلس التنفيذي، محمد علي محمد الشرفاء الحمادي، وسفير الدولة لدى إندونيسيا، عبدالله الظاهري، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

ورافق الرئيس الإندونيسي، وفد يضم كلاً من الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار، لوهوت بنسار فاندجيتان، ووزيرة الشؤون الخارجية، ريتنو مارسودي، ووزير الإسكان والأشغال العامة، محمد باسوكي هاديمولوغونو، ووزير المؤسسات المملوكة للدولة، ايريك توهير، وسفير إندونيسيا لدى الدولة، حسين باقيس، وعدد من كبار المسؤولين في إندونيسيا.