الامارات | 17.3 ألف مشترك جديد في «المعاشات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن عدد المسجلين الجدد على المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، بلغ 17 ألفاً و304 مشتركين، استأثر القطاع الخاص بالعدد الأكبر منهم بـ15 ألفاً و334، في حين بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي المحلي 1444، ومن القطاع الحكومي الاتحادي 526 مشتركاً.

جاء ذلك في سياق إعلان الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن اختتام حملتها التوعوية (اعرف قانونك) التي استهدفت التركيز على التوعية بالمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، الذي تسري أحكامه على الملتحقين الجدد تحت مظلة الهيئة بدءاً من 31 أكتوبر لعام 2023.

وشملت رسائل التوعية الموجّهة للمؤمن عليهم الجدد موضوعات تنوعت بين التعريف بدور التأمين الاجتماعي في توفير الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين وعائلاتهم، والمخاطر التي يغطيها التأمين، كالشيخوخة والعجز والوفاة والأمراض المهنية، والتعريف بصناديق التقاعد في الدولة والقطاعات التي يغطيها كل صندوق، والضوابط والقواعد التي تحكم التسجيل والشمول لدى أي من هذه الصناديق.

وأوضحت الحملة أنه يخضع لأحكام قوانين هيئة المعاشات جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات، باستثناء العاملين في القطاع المحلي في إمارة أبوظبي وإمارة الشارقة، والعاملين في القطاع الخاص بإمارة أبوظبي، وأما ما عدا ذلك من المدنيين العاملين في هذه القطاعات فيُشمل لدى هيئة المعاشات.

وتم التعريف خلال الحملة بنسب الاشتراكات البالغة 26%، يتحمل منها المؤمن عليه 11%، ويتحمل صاحب العمل 15%، وتتحمل الحكومة من نسبة صاحب العمل في القطاع الخاص 2.5% لمن تقل رواتب حساب اشتراكهم عن 20 ألف درهم من المواطنين المشتركين.

وعرّفت الحملة بقواعد التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه، وأهمها التزام صاحب العمل بتسجيله خلال 30 يوماً من الالتحاق بالخدمة، تجنباً لغرامه تأخير قدرها 200 درهم عن كل يوم، تتعدد بتعدد المؤمن عليهم، وكذلك ضرورة الالتزام بسداد نسب الاشتراك الشهرية المستحقة عن المؤمن عليه، تجنباً لغرامة التأخير التي تحسب بـ1.0% من قيمة الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير دون الحاجة إلى إنذار.

وبيّنت الحملة قواعد وحالات استحقاق المعاش التقاعدي في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، وتم استعراض أهم الحالات ذات الصلة بتقاعد المرأة، وكيف سمح القانون بتخفيض سن التقاعد لها عند زيادة عدد الأبناء عن الولدين الخامس والسادس، ثم الولد السابع، كما تمت الإشارة إلى حالات الاشتراك الاختياري عن فترة إجازة لمدة ثلاث سنوات متصلة أو منفصلة، لرعاية أولادها أو العناية بهم، أو للطالب المقيد في إحدى المؤسسات التعليمية لغايات استكمال دراسته العليا.

وعرّفت الحملة بقواعد احتساب المعاش التقاعدي التي تبدأ بتحديد راتب حساب الاشتراك، ثم متوسطه، وصولاً إلى راتب حساب المعاش الذي تحسب قيمته وفق مُدد الخدمة، ونسب استحقاق المعاش التي حددها المرسوم بـ2.67% من راتب حساب المعاش عن كل سنة من مُدد الاشتراك البالغة 30 سنة، و4% عن كل سنة تزيد عليها، حتى 35 سنة، وهي مدة استحقاق المعاش في الحد الأقصى.

المخاطر التي يغطيها التأمين تشمل الشيخوخة والعجز والوفاة والأمراض المهنية.