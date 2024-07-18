علم إندونيسيا يزين سماء أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - رسم فريق فرسان الإمارات لوحة فنية بين السحاب لعلم إندونيسيا ترحيباً بزيارة الدولة التي يقوم بها فخامة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، وتزين قصر الوطن في أبوظبي بالعروض التراثية التي تعبر عن المأثور الشعبي الإماراتي، وعُزف السلام الوطني لدولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، وأطلقت المدفعية 21 طلقةً ترحيباً بضيف البلاد الكبير، الذي شكلت زيارته إلى أبوظبي إضافة نوعية في مسيرة تمتد لـ 47 عاماً من العلاقات القوية والصداقة والتنسيق المستمر والرؤى المتفقة بين قيادتي البلدين لتحقيق الاستقرار والازدهار والأمن للشعبين الصديقين.