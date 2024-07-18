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رئيس الدولة يعلن 18 يوليو مناسبة وطنية بمسمى «يوم عهد الاتحاد»

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن 18 يوليو مناسبة وطنية بمسمى «يوم عهد الاتحاد».

وقال سموه عبر حسابه في منصة «إكس»: «في مثل هذا اليوم عام 1971, وقّع الوالد المؤسس وإخوانه الحكام وثيقة الاتحاد ودستور الإمارات، وأعلنوا عن اسم دولتنا؛ دولة الإمارات العربية المتحدة تمهيداً للاتحاد في 2 ديسمبر. يوم تاريخي وضعوا فيه عهد الاتحاد وأسسه. واليوم نعلن 18 يوليو مناسبة وطنية بمسمى «يوم عهد الاتحاد»، نحتفي فيها بتاريخ دولتنا والخطوات المباركة لتأسيس الاتحاد».

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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