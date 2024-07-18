عبدالله بن زايد ووزير خارجية كرواتيا يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية بين البلدين

ابوظبي - سيف اليزيد - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي اليوم، مع معالي غوردان غرليتش رادمان وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية كرواتيا، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنمية التعاون المشترك في القطاعات كافة.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بالعلاقات المتميزة بين البلدين، مؤكداً أهمية العمل المشترك من أجل استثمار الفرص المتاحة لتعزيزها والارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات الحيوية بما يدعم أهداف البلدين التنموية ورؤيتهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.