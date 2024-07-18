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طحنون بن زايد: "يوم عهد الاتحاد" محطة جديدة من محطات الاحتفاء بتاريخنا الوطني المجيد

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ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أن "يوم عهد الاتحاد" الذي وجه باعتماده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يشكل محطة جديدة من محطات الاحتفاء بتاريخنا الوطني المجيد.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: « "يوم عهد الاتحاد" الذي وجه صاحب السمو رئيس الدولة باعتماده، يشكل محطة جديدة من محطات الاحتفاء بتاريخنا الوطني المجيد وترسيخ للحظة فارقة انطلقت منها مسيرة النهضة المباركة. رحم الله القادة المؤسسين، وعلى العهد ماضون بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإخوانه الحكام».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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