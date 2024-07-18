الامارات | أمام رئيس الدولة وبحضور محمد بن راشد.. حمدان بن محمد والوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي الوزراء الجدد في حكومة دولة الإمارات.

وقد أدى اليمين - خلال المراسم التي أقيمت في قصر الوطن في أبوظبي - كل من معالي أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير الرياضة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تمنياته التوفيق والنجاح للوزراء في مهامهم الوطنية بما يعزز تطوير مختلف القطاعات وتحقيق نقلات جديدة في الملفات الوطنية الاستراتيجية تنعكس إيجابا على المسيرة التنموية الشاملة في دولة الإمارات وتواكب تطلعات مواطنينها.

وقال سموه، إن التطوير المستمر في سبيل تعزيز المكتسبات الوطنية نهج ثابت في دولة الإمارات، مؤكدا أهمية مواكبة التطورات العالمية خاصة في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية.

وحث سموه، معالي الوزراء على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، ومضاعفة الجهود في جميع القطاعات خلال المرحلة المقبلة وخاصة قطاع التعليم، مشددا سموه على أن الارتقاء بالعملية التعليمية وإحداث نقلة نوعية في مخرجاتها هو السبيل إلى تحقيق أهدافنا وطموحاتنا في بناء اقتصاد مستدام يستند على المعرفة.

من جانبه، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "رعاه الله"، أن قيادة دولة الإمارات حريصة على الوصول بمنظومة العمل الحكومي إلى مستويات متفوقة من خلال التطوير الدائم ورفدها بالطاقات والكفاءات القادرة على استثمار خبراتها العالية في تحقيق التطوير المنشود.

وقال سموه، إن "التحديث نهج ثابت وأصيل في حكومة الإمارات، وتطلعاتنا لا حدود لها في سبيل تحقيق الأفضل للوطن وأبنائه وأجياله"، مضيفا سموه أن "الإمارات تمضي نحو ريادتها، ونحن نراهن على رأس مالنا البشري لقيادة مرحلة التطوير القادمة وتواصل مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

حضر مراسم أداء اليمين، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب وزير ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من الشيوخ، ومعالي الوزراء أعضاء حكومة الإمارات، وكبار المسؤولين في الدولة.