الامارات | محمد بن راشد: راية الوطن ستبقى عالية خفاقة من جيل إلى جيل.. وقادم دولتنا أعظم وأجمل بإذن الله

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن "راية الوطن ستبقى عالية خفاقة من جيل إلى جيل .. وقادم دولتنا أعظم وأجمل بإذن الله".

وقال سموه عبر منصة "إكس": شهدت اليوم رفقة أخي رئيس الدولة حفظه الله أداء القسم للتشكيل الحكومي الجديد في دولة الإمارات.

وتابع سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: مسيرة التحديث مستمرة.. التطوير والتغيير لن يتوقف.. راية الوطن ستبقى عالية خفاقة من جيل إلى جيل.. وقادم دولتنا أعظم وأجمل بإذن الله.. وفق الله الجميع لخدمة البلاد والعباد.