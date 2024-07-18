«التنمية الأسرية» تنمي مهارات «إعلامي المستقبل»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تطلق مؤسسة التنمية الأسرية فعاليات البرنامج التدريبي لمبادرة «إعلامي المستقبل» في مختلف مناطق الإمارة في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، في إطار حرصها على احتضان المواهب الإعلامية، وإدماج الأبناء الموهوبين في المجتمع واستثمار مهاراتهم في سبيل خدمتهم وأسرهم ومجتمعهم.

وقد نظمت «التنمية الأسرية» عدداً من الفعاليات الاجتماعية والإعلامية في مدينة العين على مدى يومين، قدمها أعضاء مبادرة إعلامي المستقبل، بحضور أكثر من 30 طفلاً وطفلة، منها الفعالية التوعوية «جودة الحياة الرقمية»، التي هدفت إلى تعزيز أهمية إدارة الوقت، وتعزيز القيم الأخلاقية الرقمية، وكيفية الحفاظ على السلامة الرقمية، بالإضافة إلى كيفية تنمية مهارات جودة الحياة الرقمية.

كما قدم أعضاء مبادرة «إعلامي المستقبل» فعالية «لنقرأ معاً»، وذلك لتعزيز أهمية القراءة لدى إخوتهم وأخواتهم المشاركين، وكيفية إخراج جيل يجيد القراءة، وتعزيز أهمية الحفاظ على لغتنا العربية لدى الأبناء، واستعراض أثر القراءة على حياة الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى سرد القصص وترجمتها إلى مسرح استعراضي من تأليف الأطفال والشباب المشاركين في الفعالية.

كما تقدم فاطمة راشد الظنحاني، محرر صحفي في المؤسسة ومسؤولة مبادرة «إعلامي المستقبل»، عدداً من الدورات والورش الإعلامية التي تركز على تنمية المهارات الذاتية في التقديم والإلقاء والتمثيل، بالإضافة إلى كيفية تحويل القصة أو الرواية إلى سيناريو لمشهد توعوي اجتماعي مؤثر، من خلال البرنامج التدريبي منها ورش: «الظهور والتأثير، كتابة السيناريو، والمسرح الاستعراضي».

وقالت الظنحاني: «إن تنمية المهارات الذاتية الإعلامية أهم أهداف المبادرة، حيث يركز البرنامج هذا العام على تعزيز الثقة بالنفس، وتنمية مهارات التأثير والإقناع، وأساسيات كتابة السيناريو، وكيفية كتابة سيناريو العمل المسرحي، والتعريف بمعنى المسرح المغناه أو الاستعراضي، وأثر الكلمات المغناه على العرض، والصوت وتأثيره على المسرح الاستعراضي، بالإضافة إلى فن التمثيل والتطبيقات العملية».

وأضافت: «تستضيف المؤسسة من خلال البرنامج التدريبي، المصور منصور المنصوري، لتقديم دورة «فنيات تصوير المشاهد ذات الأثر»، التي تركز على أهم المحاور والجوانب الفنية للتصوير، وكيفية اختيار الإضاءة المناسبة، والتعرف على أهم زوايا التصوير وأكثرها جاذبية، والتعرف على أحدث التقنيات الخاصة بالتصوير، بالإضافة إلى التصوير الحي والتطبيقات العملية.

وتسعى مؤسسة التنمية الأسرية من خلال مبادرة «إعلامي المستقبل»، إلى تشجيع الأطفال على تنمية المهارات الإعلامية المختلفة، وتسليط الضوء على مواهبهم وتشجيعهم على تنميتها وتطويرها، وتوفير بيئة آمنة للتعبير والإلقاء الإبداعي، بالإضافة إلى إشراك أصحاب الهمم في التعبير وإظهار مواهبهم الملهمة.