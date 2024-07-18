حمدان بن زايد: "يوم عهد الاتحاد" مناسبة نجدد فيها العهد والولاء

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن "يوم عهد الاتحاد" مناسبة نجدد فيها العهد والولاء.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: « بعد إعلان رئيس الدولة "يوم عهد الاتحاد" نحتفي بيوم الـ18 من يوليو من كل عام كمناسبة وطنية نستذكر فيها بكل فخر واعتزاز توقيع وثيقة الاتحاد التي رسخت قواعد دولتنا وأسست لمسيرتنا الوطنية. وتأتي هذه المناسبة كفرصة نجدد فيها اليوم العهد والولاء ومواصلة السعي لرفعة وتقدم وطننا الغالي لنبني مستقبلاً أفضل لأجيالنا القادمة».