الامارات | منصور بن زايد يؤكد متانة العلاقات بين الإمارات وتركيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في مكتب سموه بقصر الوطن، أمس، سفير الجمهورية التركية لدى الدولة توغاي تونشير.

جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تعزيز التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية والثقافية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سموه، خلال اللقاء، متانة العلاقات القائمة بين الإمارات وتركيا وشعبيهما الصديقين بتوجيهات ودعم قيادتي البلدين، ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان.