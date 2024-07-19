الامارات | "الخارجية" تدعو مواطني دولة الإمارات المتواجدين في الخارج إلى التواصل مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطارات

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شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية" تدعو مواطني دولة الإمارات المتواجدين في الخارج إلى التواصل مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطارات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت وزارة الخارجية مواطني دولة الإمارات المتواجدين في الخارج إلى التواصل مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطارات للتأكد من حالة الرحلة .. وذلك بسبب التحديات التقنية العالمية التي أثرت على حركة الطيران في بعض المطارات.
ونوهت الخارجية إلى طلب المساعدة في الحالات الطارئة على الرقم 0097180024
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