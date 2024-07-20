افتتاح مركز «إسكان أبوظبي» في منطقة الظفرة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان عن افتتاح فرع مركز «إسكان أبوظبي» المركز الموحّد لخدمات الإسكان في مدينة زايد- منطقة الظفرة، وذلك بهدف تعزيز رحلة المتعاملين في منطقة الظفرة، وتمكينهم من الوصول إلى خدمات الهيئة بسهولة ويسر.

وتشمل الخدمات التي يقدمها الفرع للمتعاملين خدمات المنح السكنية، والقروض السكنية، والإعفاءات، وشراء الأراضي السكنية، وخدمات استبدال المنافع السكنية.

وقال حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: «نسعى من خلال افتتاح فرع مركز إسكان أبوظبي في منطقة الظفرة إلى تعزيز خدماتنا المقدمة للمواطنين في منطقة الظفرة وتمكين متعاملينا في المنطقة من الوصول إلى خدماتنا بسهولة، وذلك بما يساهم في تسهيل رحلة حصولهم على المنافع السكنية التي تلبي احتياجاتهم وتساهم في تعزيز جودة حياتهم، وبما يتماشى مع مستهدفاتنا الرامية للارتقاء بمعدلات رضا المتعاملين عن الخدمات السكنية في إمارة أبوظبي بمختلف مناطقها».

ويستقبل فرع مركز «إسكان أبوظبي» في منطقة الظفرة المتعاملين من يوم الاثنين إلى الخميس من الساعة 7 صباحاً حتى 3 عصراً، والجمعة من الساعة 7 إلى 11:30 صباحاً.

كما يمكن للمستفيدين من خدمات الهيئة تقديم طلبات الخدمات السكنية عبر تطبيق «إسكان أبوظبي»، المنصة الرقمية التفاعلية الرديفة لمركز «إسكان أبوظبي»، التي تضم جميع الخدمات التي تقدمها هيئة أبوظبي للإسكان، ويحتاجها المواطن في رحلة الحصول على المنفعة السكنية بشكل مُيسَّر.