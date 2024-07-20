الامارات | «دبي الخيرية» تطلق حملة «لنخفف عنهم حر الصيف»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت جمعية دبي الخيرية حملتها الصيفية الموسمية للعام الجاري تحت شعار «لنخفف عنهم حر الصيف»، التي تتضمن عشرات المشاريع الإنسانية والخيرية داخل الدولة وخارجها، للتخفيف من معاناة الأسر المتعففة والفئات المستحقة والعمال ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال فصل الصيف الجاري.

وتنفذ الحملة مشاريع عدة، أبرزها سقيا الماء للمصلين والعمال والأسر المحتاجة، وتوفير المكيفات والثلاجات المنزلية والمراوح، وتوفير برادات وخزانات المياه، إلى جانب مشاريع حفر الآبار بأنواعها في الدول والمناطق التي تعاني الجفاف.

وتضيف هذه المشاريع بعداً جديداً ونقلة نوعية على صعيد توفير مصادر مياه في الدول التي تعاني شحاً في هذا المرفق الحيوي، مثل مالي وموريتانيا والنيجر وبوركينافاسو. وقال المدير التنفيذي للجمعية أحمد السويدي، إن الحملة تأتي امتداداً للمبادرات النوعية التي تضطلع بها «دبي الخيرية» داخل الدولة وخارجها، وتجسد اهتمامها بحياة الإنسان وصحته وحمايته من العوامل الطبيعية وتداعياتها وصون كرامته الإنسانية.

وتكمن أهمية المبادرة في أنها تأتي في ظل ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم نتيجة ظاهرة الاحتباس الحراري التي أدت إلى التغيرات المناخية وارتفاع حرارة سطح الأرض.