الامارات | وفد «الأعمال الخيرية العالمية» يتفقد 90 مشروعاً تنموياً في السنغال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفقد وفد هيئة الأعمال الخيرية العالمية خلال زيارة للسنغال برئاسة أمين عام الهيئة الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، 90 مشروعاً خيرياً وتنموياً تنفذها الهيئة، من بينها مشروعات لبناء المساجد وحفر الآبار وبناء مراكز تحفيظ القرآن، إلى جانب مشاريع إطعام الطعام والمشاريع الإنتاجية الصغيرة، وغيرها. وقال الخاجة إن الزيارة تعد جزءاً من جهود الهيئة لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية وتحقيق الأهداف المرجوة منها في دعم المجتمعات المحتاجة، وتحسين ظروف المعيشة فيها، موضحاً أن الوفد زار أشد المناطق المحتاجة في خطوة تستهدف مد يد العون للمحتاجين هناك.