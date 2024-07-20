الامارات | تكريم 140 من المشاركين في «بناء قدرات القيادة التربوية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرمت كلية الإمارات للتطوير التربوي القادة التربويين الخريجين ضمن دفعتين من «البرنامج الشامل لبناء قدرات القيادة التربوية» الهادف إلى تمكين مديري المدارس وقياداتها، وتزويدهم بأحدث أدوات واستراتيجيات القيادة التربوية في نظام التعليم المدرسي لمواكبة التغيير التحويلي الإيجابي داخل مؤسساتهم التعليمية، وتعزيز دور المعلمين والتربويين، من خلال امتلاك المهارات التكنولوجية المبتكرة والمصممة لتلبية الاحتياجات التعليمية المختلفة في نظام التعليم المدرسي في دولة الإمارات. وشهد البرنامج الذي استمر أربعة أشهر، مشاركة 140 قائداً تربوياً من مديري المدارس ونوابهم في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، من جميع إمارات الدولة، الذين أكملوا ساعاتهم التدريبية موزعة على التدريب المباشر، والجلسات الحوارية والنقاشية التي قدمها نخبة من الأكاديميين والخبراء في قطاع التعليم.

وركز البرنامج الشامل لبناء قدرات القيادة التربوية على أربعة محاور رئيسة، شملت ركائز القيادة (المبادئ والقيم والتأمل الذاتي، ومن الرؤية إلى التنفيذ)، وصياغة وتنفيذ الرؤية الاستراتيجية للمدرسة، وتمكين الفصول الدراسية (قيادة التدريس والتعلم وتكامل التكنولوجيا، وتطوير العملية التعليمية)، وقيادة التحسين الشامل للمدرسة ونشر الإيجابية التي تضمنت المجالات التطبيقية في إعداد الخطط المدرسية الشاملة، وآلية تنفيذ المبادرات لتعزيز السلوك الإيجابي لدى الطلبة، وتصميم بيئة تعليمية مبتكرة جاذبة للتعليم المستمر.

وأكد مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، المهندس محمد القاسم، الحرص على استدامة عملية تدريب وتطوير ممكنات القيادات المدرسية، ورفدهم بأحدث الأساليب التربوية والمهنية الكفيلة بترسيخ سياسات تربوية مرنة وفعالة تستجيب للتطور المتسارع في المجال التربوي والتعليمي، تحقيقاً لرؤية المؤسسة وأهدافها المرحلية والمستقبلية.

وأوضح أن المؤسسة عبر سلسلة من البرامج التدريبية، بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي والشركاء الاستراتيجيين، تعمل على تبني أفضل الممارسات التربوية وترسيخها في الميدان التربوي، بما يسهم في إحداث حراك تربوي قائم على الابتكار والإبداع والاستباقية، منوهاً بالدور المحوري والكبير للقيادات المدرسية في ترجمة سياسات المؤسسة، وتجسيدها على أرض الواقع، وفق أفضل الصيغ التربوية.

من جانبها، قالت مديرة كلية الإمارات للتطوير التربوي، الدكتورة مي ليث الطائي، إن البرنامج يوائم بين توجيهات قيادة دولة الإمارات الرشيدة واستراتيجيات الكلية، لتمكين القيادات التربوية التي تقود نظام التعليم المدرسي في الإمارات، وبناء قدراتها وممارساتها للإسهام في تطوير المنظومة التعليمية الوطنية.