الامارات | رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس فيتنام بوفاة الأمين العام للحزب الشيوعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تعزية إلى فخامة تولام رئيس جمهورية فيتنام، بوفاة الأمين العام للحزب الشيوعي في فيتنام نغوين فو ترونغ.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة تولام رئيس جمهورية فيتنام.