الامارات | رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس كولومبيا بذكرى استقلال بلاده

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس كولومبيا بذكرى استقلال بلاده والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة غوستافو بيترو أوريغو، رئيس جمهورية كولومبيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس غوستافو بيترو أوريغو.
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