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سحب قد تصاحبها أمطار وارتفاع درجات الحرارة غدا

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ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار، وتميل درجات الحرارة للارتفاع.
يصبح الطقس رطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلي.
وأوضح المركز، في نشرته اليومية، أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار، وتكون جنوبية شرقية إلى  شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:42 والمد الثاني عند الساعة 00:35، والجزر الأول عند الساعة 07:45 والثاني عند الساعة 17:59.
أما في بحر عمان، فسيكون الموج خفيفا إلى متوسط. وسيحدث المد الأول عند الساعة 10:19 والثاني عند الساعة 21:14، والجزر الأول عند الساعة 16:18 والثاني عند الساعة 04:01.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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