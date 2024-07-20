الامارات | "التعليم والمعرفة" توسّع نطاق البرنامج الجامعي الصيفي بدورته الجديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي البرنامج الجامعي الصيفي بدورته الجديدة في إطار التزامها بتعزيز التجارب التعليمية للطلبة وتطويرهم وتمكينهم من استكشاف شغفهم من خلال فرص استثنائية لمتابعة تحصليهم العلمي في 14 جامعة رائدة بـ12 دولة في أربع قارات.

وتم اختيار 181 طالباً إماراتياً متفوقاً في الصفين العاشر والحادي عشر من مختلف المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي من المنتسبين إلى برامج إثراء الطلبة التابعة للدائرة بما في ذلك برنامج التوجيه الجامعي والمهني، وبرنامج "رايز أونرز"، والبرامج الرياضية.

وسيتمكن الطلبة المختارون من متابعة دراستهم ضمن أبرز المؤسسات التعليمية في الولايات المتحدة الأمريكية والهند والصين وسنغافورة وفرنسا وإسبانيا وسويسرا وإيطاليا وأستراليا وإندونيسيا وفيتنام وتايلاند، ما يتيح لهم استكمال تعليمهم ضمن تخصصات جديدة في المجالات الإبداعية والتصميم، وفنون الطهي، والتعليم والثقافة، وريادة الأعمال، وفنون الأداء الموسيقي، وحماية الحياة البرية، وغير ذلك.

وتنسجم الدروة الجديدة من البرنامج لهذا العام مع أهداف دائرة التعليم والمعرفة للارتقاء بمهارات الطلبة الموهوبين والطموحين وتوسيع آفاقهم المعرفية وتزويدهم بفكر عالمي إلى جانب تمكينهم من التفاعل مع مختلف الثقافات وتنمية قدراتهم الشخصية والأكاديمية إلى مستوى عالمي..وسيحظى المشاركون في هذا البرنامج بفرصة أكبر للانضمام إلى برنامج بعثات أبوظبي.

وتشهد النسخة الجديدة من البرنامج مشاركة المزيد من الجامعات بما في ذلك 4 من أبرز الجامعات على مستوى العالم، وهي جامعة هارفرد، وجامعة ستانفورد، وجامعة كاليفورنيا بيركلي، وجامعة سنغافورة الوطنية.

وقال سعادة مبارك حمد المهيري، وكيل دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي إن البرنامج يعود بنسخته الجديدة مع عدد أكبر من الطلبة والدول والجامعات المشاركة والبرامج بعد النجاح اللافت الذي حققه العام الماضي، ما يؤكد التزامنا برعاية المزيد من الطلبة الموهوبين والطموحين وتمكينهم من تعزيز معارفهم وتوسيع مداركهم خارج نطاق الفصول الدراسية.

وأضافف أن البرنامج الرنامج الجامعي الصيفي، يأتي في إطار سعي الدائرة لتشجيع المشاركين على متابعة تحصيلهم الدراسي بعد المرحلة الثانوية والالتحاق بأفضل الجامعات المرموقة، ما يتيح لهم استكشاف شغفهم واكتساب المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات العمل المستقبلية ورفد قطاعات النمو الأساسية في دولة الإمارات والعالم.

وتحرص دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي على ضمان استعداد الطلبة لمتابعة دراساتهم في مختلف أنحاء العالم من خلال تنظيم سلسلة شاملة من الجلسات التوجيهية المخصصة لهم قبيل مغادرتهم للالتحاق بالجامعات الدولية بهدف تزويدهم بمعارف أساسية تساعدهم على خوض تجاربهم الأكاديمية في الخارج وتعزز استفادتهم من هذه الفرصة المتميّزة والنجاح فيها.