نهيان بن مبارك: "فرسان القيم" تجسيد شامل للهوية الوطنية

ابوظبي - سيف اليزيد - قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، إن برنامج "فرسان القيم" في ضوء التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إنما يأخذ بتعريف شامل للهوية الوطنية، يشمل الجانب الثقافي والمجتمعي لها، بما في ذلك اللغة والدين والتراث، والجانب السلوكي والاقتصادي بما في ذلك السلوك الحميد والتواصل الإيجابي مع الآخرين، والقدرة على الإبداع والابتكار والعمل المنتج والريادة في المجالات كافة.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن هذه القيم الإنسانية في هويتنا الوطنية تسهم بقوة في تحقيق السلوك المنضبط، وتحث على منع التطرف والكراهية، كما ترتبط بجهود الدولة في بناء اقتصاد قوي ومستدام، وتحقيق التنمية البشرية الناجحة، وحماية البيئة والقدرة على تحقيق الأمن والأمان للفرد والمجتمع، إلى جانب تمكين الدولة من أخذ مكانتها اللائقة بها بين دول العالم.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها معاليه على طلاب الجامعات والكليات الإماراتية المشاركين في برنامج" فرسان القيم" الذي ينظمه صندوق الوطن ضمن برامجه الصيفية لطلاب الجامعات، بحضور ياسر القرقاوي، المدير العام لصندوق الوطن، وعدد من المفكرين والأكاديميين والمبدعين بالإمارات.

كما قام معاليه بتكريم الجامعات المشاركة، فتسلم الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير الجامعة، التكريم عن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ومنى المطيري، مدير أول الخدمات المساندة للحرم الجامعي، عن كليات التقنية العليا فرع الفجيرة، والدكتور خالد الحمادي، المدير التنفيذي لتقنية الشارقة، تسلم التكريم نيابة كليات التقنية العليا فرع رأس الخيمة، والدكتور شوقي خرباش، المدير التنفيذي لكليات التقنية عن تقنية العين، ومريم العبيدلي، منسق أول القيادات الطلابية بالإنابة، عن جامعة زايد فرع أبوظبي، والدكتور إبراهيم ملحم لدوره في إعداد المحتوى المعرفي لفرسان القيم، وحضر اللقاء عفراء الصابري مدير عام وزارة التسامح والتعايش، والدكتورة حواء المنصوري، وسعيد الظاهري، عضوا مجلس إدارة صندوق الوطن، وعدد من المفكرين والمبدعين من الإمارات والعالم.

وعبر معالي وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، في مستهل محاضرته، عن تقديره للجامعات والكليات المساهمة في البرنامج، وكذلك جامعة نيويورك أبوظبي، لاستضافتها هذا اللقاء، وقال إن "فرسان القيم"، يأتي ضمن حزمة من البرامج التي ينظمها صندوق الوطن للنشء والشباب، وهي برامج تهدف إلى تعميق الاعتزاز بالهوية الوطنية، استجابة للتوجيهات الحكيمة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في بداية هذا العام، واقتبس قول صاحب السمو رئيس الدولة (ندعو جميع الإماراتيين والجهات المعنية إلى العمل معاً لترسيخ سمات الشخصية الإماراتية والتعريف بها محلياً وعالمياً).

وأكد معاليه، أنه على ثقة تامة بأن شباب الوطن يمتلكون فهماً جيداً واحتراماً للثقافات والحضارات المختلفة، آملاً أن تشمل مبادرات أندية الهوية الوطنية التطوع للمساعدة في المدارس والمرافق الصحية وغيرها من مؤسسات الخدمات، وكذلك الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى تشجيع الثقافة والفنون ونشر قيم الجمال، ودعا كل المشاركين إلى دعم ثقافة الخدمة العامة باعتبارها تجسيداً لحب الوطن والإسهام الفعال في مسيرته.