سحب ركامية واحتمال سقوط أمطار غدا

ابوظبي - سيف اليزيد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً مع احتمال سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية.

ستكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:18 والمد الثاني عند الساعة 19:01، والجزر الأول عند الساعة 08:25 والجزر الثاني عند الساعة 52:18.

بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج أيضا. وسيحدث المد الأول عند الساعة 10:55 والمد الثاني عند الساعة 22:05، والجزر الأول عند الساعة 51 :16 والجزر الثاني عند الساعة 04:44.