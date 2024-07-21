الامارات | رئيس الدولة: التسامح والتعايش والالتزام بالقوانين والحفاظ على الأمن والأمان أسس متينة لمجتمعنا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 21 يوليو 2024

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أن التسامح والتعايش والالتزام بالقوانين والحفاظ على الأمن والأمان أسس متينة لمجتمع الإمارات، حيث يعيش في الدولة أكثر من 200 جنسية يسهم أفرادها معنا في تنمية هذا الوطن.

وكتب سموه في تدوينة على منصة "إكس": "يعيش بيننا في دولة الإمارات أكثر من 200 جنسية يسهم أفرادها معنا في تنمية هذا الوطن. التسامح والتعايش والالتزام بالقوانين والحفاظ على الأمن والأمان أسس متينة لمجتمعنا، ونتطلع إلى أن يلتزم بها كل من يعتبر الإمارات وطناً".