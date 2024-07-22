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مستشفيات الظفرة تقدم التوعية الصحية لزوار «ليوا للرطب»

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ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تقدم مستشفيات الظفرة من خلال جناحها بمهرجان ليوا للرطب بدورته الـ20، دوراً تثقيفياً وتوعوياً للجمهور حول أهمية الممارسات التي يجب اتباعها من أجل حياة صحية مستدامة. وتأتي المشاركة في المهرجان، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث وتختتم فعالياته يوم 28 يوليو الحالي، في إطار الدور المجتمعي والخدمي لمستشفيات الظفرة في تقديم الرعاية الصحية، حيث تقوم من خلال جناحها بتقديم خدمات قياس المؤشرات الحيوية لزوار المهرجان، لفحص ضغط الدم والسكر، والتوعية بأهمية الفحص الدوري. ويقدم قسم التوعية للتغذية الصحية نصائح للزوار بحسب احتياجاتهم الصحية حول الغذاء الصحي المناسب لهم. 
ويضم الجناح قسماً للتطبيب عن بعد، يقدم شرحاً لخدمة التطبيب عن بعد التي تربط المرضى في المناطق النائية عن طريق محادثات الفيديو مع الأطباء المتوفرين في جميع مستشفيات المنطقة الغربية لإجراء المقابلات بدلاً من التنقل لمسافات طويلة من أجل الحصول على استشارة طبية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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