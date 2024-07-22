حمدان بن محمد: المؤسسة العسكرية انضمامي لها شرف ووسام ومسؤولية أعتز بها

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أن المؤسسة العسكرية فخر للوطن وحصن لاتحادنا ووحدتنا وردع للعدو وسر للاستقرار والازدهار وحماية مكتسبات دولة الإمارات وانضمامه لها شرف ووسام ومسؤولية يعتز بها.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «التقيت خلال زيارتي لوزارة الدفاع كبار القادة في الوزارة بالإضافة لقيادات قواتنا المسلحة بكافة فروعها. واطلعت خلال اللقاء على آليات العمل وخطط التطوير وأهم المشاريع. المؤسسة العسكرية التي بناها ويتابعها سيدي رئيس الدولة حفظه الله، ويسانده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هي فخر للوطن.. وحصن لاتحادنا ووحدتنا.. وردع للعدو.. وسر للاستقرار والازدهار وحماية مكتسبات دولة الإمارات.. وانضمامي لها شرف.. ووسام.. ومسؤولية أعتز بها وأعتز بانضمامي لفريق العمل القائم على هذه المؤسسة العريقة التي أصبحت نموذجاً عسكرياً عالمياً ناجحاً».