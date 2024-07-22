"تريندز" يُعزّز تعاونه البحثي مع معهد الحوكمة والقيادة في أفريقيا "SIGLA"

ابوظبي - سيف اليزيد - نظم باحثو مركز تريندز للبحوث والاستشارات جلسة في حرم جامعة ستيلينبوش في كيب تاون، مع نظرائهم في معهد الحوكمة والقيادة في أفريقيا "SIGLA"، التابع للجامعة لاستكشاف آفاق التعاون البحثي، وصياغة شراكات استراتيجية لتعزيز الاهتمامات البحثية المشتركة، وتبادل الخبرات في مجال دراسات الحوكمة والقيادة، ومجالات بحثية أخرى.

وفتحت الجلسة آفاقاً جديدة للتعاون البحثي بين "تريندز" ومعهد الحوكمة والقيادة في أفريقيا - أحد أبرز مراكز البحوث الرائدة في جنوب أفريقيا - ممّا سيسهم في تعزيز فهم أعمق للقضايا الأفريقية وتطوير حلولٍ مبتكرة للتحديات المشتركة.

كما وفّرت الجلسة عبر حوار ثري فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الباحثين من مختلف المؤسسات، ممّا سيُثري العمل البحثي ويُسهم في تطوير مجالات بحثية جديدة.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز "تريندز"، أهمية البحث العلمي في فهم التحديات التي تواجه القارة الأفريقية وتطوير حلولٍ فعّالة لها معربا عن سعادته وفريق البحث بلقاء نظرائهم في معهد الحوكمة والقيادة في أفريقيا بجامعة ستيلينبوش، مشيراً إلى أنّ جلسات العمل شكلت فرصة لمناقشة قضايا جوهرية تواجه أفريقيا، والتباحث مع خبراء حول سبل تعزيز التعاون البحثي بين "تريندز" والمعهد.

من جانبها ثمنت الدكتورة ميشيل نيل، نيابة عن معهد الحوكمة والقيادة في أفريقيا، جهود "تريندز" البحثية ، مؤكدة أهمية التعاون بين المؤسسات البحثية في مجال الحوكمة والقيادة في أفريقيا كما رحّبت بافتتاح "تريندز" لمكتبه في مدينة كيب تاون، معربة عن تطلعها للعمل معه لتحقيق الأهداف المشتركة.