عمار النعيمي: الشباب ركيزة رئيسة للتنمية في الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (الاتحاد)

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بمكتبه في الديوان الأميري، أمس، معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي، بحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان.

واطلع سموه خلال اللقاء على الخطط والجهود المبذولة لتمكين الشباب وتعزيز دورهم الحيوي في المجتمع، وتشكيل مستقبل واعد للأجيال المقبلة.

وقال سموه إن «القيادة الرشيدة تؤمن بقدرات الشباب ودورهم الحيوي في بناء المجتمع، وتعمل على دعمهم وتمكينهم وتوفير كافة مقومات النجاح والتميز لهم، باعتبارهم ركيزة رئيسة للتنمية».

وأكد سموه أن «الإمارة برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تولي اهتماماً كبيراً بالشباب، وتعمل على تسخير كافة الإمكانات لتحقيق تطلعاتهم العلمية والعملية، وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم بما يمكنهم من المشاركة الفعالة في مسيرة بناء الوطن».