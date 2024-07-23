تتويج مهندس إماراتي بجائزة التميز للشباب العربي للذكاء الاصطناعي

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وام)

تُوج المهندس الإماراتي أحمد سالم المطوع بالمركز الأول في جائزة التميز للشباب العربي في مجال الذكاء الاصطناعي. جاء ذلك خلال احتفالية نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة المصرية بالتعاون مع جامعة الدول العربية تحت شعار «نحو تشاركية مجتمعية مستدامة» في مقر الأمانة العامة للجامعة.

افتتح نموذج المحاكاة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، بحضور رؤساء الوفود العربية والشباب المشاركين. وأكد المهندس أحمد سالم المطوع أن دعم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات كان له الأثر الكبير في تحقيق هذا الإنجاز.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي أهمية التعاون العربي في تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى التحديات المشتركة التي يواجهها الشباب العربي والحاجة إلى تجاوزها لبناء مستقبل مشترك ومزدهر.. وشدد على أن المشاركة المجتمعية المستدامة تشمل مختلف جوانب الحياة مثل التعليم والرعاية الصحية والاقتصاد والبيئة.