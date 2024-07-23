الامارات | شرطة أبوظبي تدعو أولياء الأمور إلى حماية الأبناء من الجرائم الإلكترونية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ضمن حملة "صيف بأمان"، أولياء الأمور إلى مضاعفة الرقابة على أبنائهم خلال فترة الإجازة الصيفية لحمايتهم من مخاطر الجرائم الإلكترونية.

وأكدت شرطة أبوظبي، أهمية توجيه الأبناء حول الاستخدام الإلكتروني الآمن لأجهزتهم واختيار الألعاب المناسبة لهم، لحمايتهم من مخاطر الابتزاز والإساءة عبر مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية مثل حالات التنمر والتهديد والتحرش واستدراج الصغار لمشاركة صورهم وبياناتهم وتوريطهم في أنشطة غير أخلاقية، مشيرة إلى ضرورة تقليل المدة المسموح بها لممارسة الألعاب الالكترونية، واستغلال فترة الصيف للاستمتاع وقضاء وقت مفيد معهم من خلال ممارسة الأنشطة والهوايات الهادفة لصقل قدراتهم الذهنية وبناء شخصياتهم السوية.

كما حذرت شرطة أبوظبي من شراء الألعاب الالكترونية من المواقع الوهمية وغير الموثوقة التي قد تقوم باستدراج العملاء إلى عمليات نصب من خلال سرقة أموالهم عبر بطاقاتهم المصرفية أو حساباتهم البنكية، والتعامل فقط مع المواقع الموثوقة التي تطبق ضوابط آمنة، واستخدام بطاقة مصرفية ذات رصيد محدود حتى لا يكون الأبناء عرضة للاحتيال والقرصنة ما يؤدي إلى خصم مبالغ شهرية من البطاقة البنكية.

وأوضحت أن "خدمة أمان" هي قناة اتصال أمنية تستقبل المعلومات "الأمنية والمجتمعية والمرورية"، وتعمل على مدار الساعة وتتيح لأفراد المجتمع الإسهام بدورهم في منع وقوع الجرائم قبل حدوثها بسرية تامة عن طريق قنوات التواصل المتاحة كالرقم المجاني 8002626 (AMAN2626) أو بواسطة الرسائل النصية (2828) أو عبر البريد الالكتروني ([email protected]) أو من خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.