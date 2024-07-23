مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل ينطلق اليوم

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تنطلق اليوم الأربعاء فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل 2024، الذي تنظمه دائرة التنمية السياحية في عجمان، ويستمر حتى 28 يوليو الجاري في قاعة الإمارات للضيافة بعجمان.

يقام المهرجان، الذي يشمل برنامجاً متنوعاً من الفعاليات والعروض والورش التعليمية، بدعم من الجهات الراعية والشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، من بينها وزارة تنمية المجتمع، ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومتاحف الشارقة متمثلة في حصن الشارقة، ومتحف الشارقة للآثار، ومتحف الشارقة العالمي، وبيت الشيخ سعيد بن حمد القاسمي، وبيت النابودة، وحصن خورفكان.

يتضمن المهرجان، الذي يعد تجربة ثقافية غنية ومميزة، مجموعة من المسابقات وورش العمل التعليمية التي تتوزع لتلبية احتياجات جميع الفئات العمرية، بما في ذلك ورش متخصصة للأطفال، وأخرى موجهة للفئات العمرية المتوسطة والكبيرة.

وقال محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان: «إن الأنشطة والورش التعليمية في مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل تلعب دوراً استراتيجياً في تعزيز الثقافة الإماراتية وتعميق الروابط بين الأجيال المختلفة، فضلاً عن بناء جسر بين الماضي والحاضر».

وأضاف: «إن هذه الأنشطة لا تقتصر على إحياء التراث فحسب، بل تسهم بفعالية في ترسيخ قيم الثقافة الإماراتية في نفوس الأجيال الشابة، مما يعزز التواصل المجتمعي ويُعزز الوعي بأهمية الحفاظ على تراثنا الوطني». وتشمل الفعاليات أيضاً عروضاً ترفيهية تناسب جميع أفراد العائلة، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة.

كما ينظم المهرجان مسابقات تنافسية تتضمن مسابقات مزاينة الرطب بأنواعه، والحمضيات والفواكه، فضلاً عن مسابقات العسل، وسيتم تقديم جوائز قيمة للفائزين في كل مسابقة، حيث يحصل صاحب المركز الأول على 7000 درهم، وصاحب المركز الثاني على 5000 درهم، وصاحب المركز الثالث على 3000 درهم.