الامارات | «نافس»: 50 فرصة لتدريب كوادر إماراتية على «العمل الدبلوماسي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفتح مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، خلال الفترة المقبلة، باب التسجيل أمام الشباب المواطنين العاملين لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص والمصرفي، بهدف تأهيلهم وتدريبهم لدى عدد من المنظمات الدولية خارج الدولة، على العمل الدبلوماسي، لمدد تراوح بين ثلاثة وستة أشهر، وذلك في إطار برنامج «نافس الدولي»، الذي تم إطلاق دفعته الأولى قبل أيام، والتي استهدفت تدريب 30 من الكوادر المواطنة لدى عدد من الشركات والمؤسسات العالمية.

وأكد المجلس أن برنامج التدريب الدبلوماسي الدولي، الذي يجري العمل على إطلاقه، سيشهد توفير 50 فرصة تدريبية للكوادر الإماراتية في عدد من المنظمات الدولية، بهدف تعزيز خبراتهم الدبلوماسية، وتحقيق الأولويات الحكومية، وتوسيع الشبكات المهنية، وإعداد صف من القيادات المؤهلة لتمثيل الدولة في مختلف المحافل الدولية.

وحدد المجلس خمسة شروط للتسجيل في البرنامج، تشمل: أن يكون المرشح من مواطني الدولة، وأن يجيد اللغتين العربية والإنجليزية إجادة تامة، وألّا يتجاوز عمر المرشح عند تقديم طلب التسجيل، 35 عاماً، مع ضرورة استيفاء الشروط والمعايير الأهلية الموضوعة من قبل المنظمات مانحة فرصة التدريب أو العمل، وأخيراً، أن يكون المرشح على استعداد للعمل والتدريب خارج الدولة خلال فترة البرنامج.

وأشار إلى أنه تم وضع أربع آليات لاختيار المرشحين للبرنامج من الكوادر المواطنة، أولها ضرورة أن يكون تقديم طلب الترشيح من خلال التسجيل في منصة «نافس»، على أن يتم تقييم أداء وأهلية كل مرشح، ثم يتم إعداد قائمة مختصرة بالمقبولين المحتملين، تمهيداً لاختيار المرشح النهائي من قبل المنظمات الدولية المشاركة في البرنامج.

وأفاد المجلس بأنه يرعى برنامج التدريب والتأهيل الدولي، بالتعاون مع عدد من القطاعات الاستراتيجية المهمة في الدولة، بهدف توفير عدد كبير من الفرص التدريبية المهنية خارج الدولة، للكوادر المواطنة من خلال منصة «نافس»، وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بالاشتراك في البرنامج والمقابلات الشخصية الافتراضية والحضورية، واختبارات قياس الأداء والكفاءة لاختيار عدد من المرشحين لتدريبهم في المنظمات الدولية، وآخرين للتدريب في الشركات العالمية خارج الدولة.

ووفقاً لـ«نافس» ينقسم التدريب في البرنامج إلى قسمين، الأول خاص بالتدريب لدى الشركات الخاصة العالمية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والشركاء الاستراتيجيين، (تم إطلاق أولى دفعاته) بالتعاون مع مجموعة مبادلة والمؤسسة الألمانية الإماراتية، لتعزيز خبرات الكوادر الإماراتية في مختلف التخصصات ذات الأولوية، وتعزيز مهاراتهم، وبناء العلاقات التي من شأنها تحسين مستقبلهم المهني، والثاني: التدريب لدى عدد من المنظمات الدولية، مشيراً إلى أنه يتم العمل حالياً على ضم شركاء آخرين خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وذكر مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أن إطلاق برنامج نافس الدولي، يُعدُّ دليلاً ملموساً على اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير تدريب نوعي عالي المستوى للمواطنين، لتمكينهم من العمل والتدريب في الشركات العالمية والمنظمات الدولية المتخصصة، ما يسهم في اكتسابهم الخبرة العملية الدولية، واكتساب خبرات ومهارات متميزة، لاسيما أن البرنامج يعمل على تعزيز مهارات التواصل مع الخبراء، وتطوير المهارات الفنية والقيادية، والتفكير الاستراتيجي، وفهم السياق العالمي.

وأعرب المجلس عن تطلعه إلى الدور الحيوي الذي سيلعبه خريجو «برنامج نافس الدولي» على الساحة العالمية، خصوصاً أنهم سيحظون بفرص تدريبية ومهنية واعدة في مجموعة من أهم وأكبر المنظمات والشركات الدولية الرائدة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توسيع إسهام الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات، وتعزيز مشاركتهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة، وترسيخ مكانة الدولة وتميزها في المحافل الدولية.

4 دول

ضمت الدفعة الأولى لبرنامج «نافس الدولي»، التي أطلقها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية قبل أيام، 30 من الكوادر الإماراتية الشابة من الشباب والفتيات، الذين سيتم توفير فرص التدريب المهني لهم خارج الدولة، بالتعاون والتنسيق مع الشركات الرائدة عالمياً والمنظمات الدولية.

ووفقاً لـ«نافس» سيتم تدريب أعضاء الدفعة الأولى للبرنامج وتأهيلهم في عدد من الشركات والمؤسسات العالمية الخاصة في أربع دول، هي: سويسرا والمملكة المتحدة وإسبانيا، إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية، وتحديداً في سياتل (تشارلستون وكارولينا الجنوبية)، ومالتا (نيويورك)، وكليفلاند (أوهايو).

. التدريب في البرنامج قسمان: الأول لدى الشركات الخاصة العالمية، والثاني لدى عدد من المنظمات الدولية.