«أبوظبي للدعم الاجتماعي» تنفذ مبادرة «سلفة الزواج الميسَّر»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نفَّذت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي «مبادرة سلفة الزواج الميسَّر» في إطار برنامج «دعم نمو الأسرة الإماراتية»، الذي أطلقته دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي. وتهدف المبادرة إلى تيسير متطلبات الزواج على المواطنين المقبلين على الزواج، لتمكينهم من بدء حياة زوجية مستقرة.

وتُتيح مبادرة «سلفة الزواج الميسَّر» لمواطني الدولة ممَّن يحملون «خلاصة قيد» صادرة عن إمارة أبوظبي، التقدُّم بطلب الحصول على سلفة الزواج الميسَّر بقيمة تصل إلى 150.000 درهم من دون فوائد أو رسوم، ما يُسهم في تيسير متطلبات الزواج على المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، ويمكِّنهم من بدء حياة زوجية مستقرة ومزدهرة.

وتأتي مبادرة هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي إيماناً بأنَّ الأسرة واستقرارها هي إحدى ركائز التنمية الشاملة والمستدامة في إمارة أبوظبي، إضافةً إلى تشجيع الشباب على الزواج والإنجاب، ودعمهم لتكوين أسرة مترابطة، عبر نشر ثقافة الزواج الميسَّر، وتفعيل دوره في تعزيز استقرار الحياة الزوجية، وتخفيف الأعباء المالية على الشباب.

وقال عبدالله العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: «تعكس هذه المبادرة اهتمام حكومة إمارة أبوظبي بتعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية، وتعزيز النمو السكاني للمواطنين في أبوظبي، وتسهيل نشأة الأسرة من خلال تمكين المقبلين على الزواج من بدء مرحلة جديدة في بناء مستقبل أُسري مستدام، وهي تتوافق مع التوجُّهات الاستراتيجية لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي الساعية إلى تعزيز استقرار الأُسر الإماراتية وزيادة مساهمتها اجتماعياً».

وأضاف: «تحرص هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي على تنفيذ هذه المبادرة بفاعلية عالية، لتقديم الدعم المناسب في إطار برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية، ما يسهم في تحقيق استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، مع التركيز مباشرةً على أولويات نمو الأسرة الإماراتية، وبداية الحياة الأسرية والاستقرار المعيشي والاجتماعي، ولذلك نركِّز في هذه المرحلة على تشجيع الشباب الإماراتيين على الزواج والإنجاب، وبناء أسرة مستقرة، من خلال الشراكة لمجتمع أكثر تماسكاً».

وقال أحمد العزيزي، المدير التنفيذي لقطاع طلبات الدعم في هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: «تواكب المبادرة جهودنا في تحقيق رؤية القطاع الاجتماعي، ودورنا في تعزيز منظومة أبوظبي الاجتماعية، ما ينعكس على استقرار الأسرة، ويدعم نموها باعتبارها حجر الزاوية في التنمية الشاملة والمستدامة، ولذلك سنحرص على تقديم هذه الخدمة الجديدة التي تُضاف إلى خدمات الدعم الاجتماعي التي تقدِّمها الهيئة وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، لجميع المقبلين على الزواج في إمارة أبوظبي».

سرعة الإنجاز وإسعاد المتعاملين

قال أحمد العزيزي: «باشرت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وفقَ نهجٍ استراتيجيٍّ متكاملٍ يقوم على مبدأ المشاركة الإيجابية لحياة كريمة ومستقلة، بتطوير منظومتها التشغيلية، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من مقدِّمي الخدمات، لتوفير هذه الخدمة الجديدة في أقرب وقت ممكن، إضافةً إلى تعزيز جاهزية فريق العمل لدينا في القطاع، لبدء استقبال الطلبات ودراستها، ما يضمن سرعة الإنجاز وإسعاد المتعاملين».

شروط

تُقدَّم خدمة «سلفة الزواج الميسَّر» للمتزوجين حديثاً من مواطني دولة الإمارات، على أن يكون الزوج حاملاً خلاصة قيد صادرة عن إمارة أبوظبي، وألا يقلَّ سن الزوج عن 21 سنة، وسن الزوجة عن 18 سنة عند توقيع عقد الزواج، وأن يُقدَّم الطلب خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ عقد الزواج، وأن يتمتَّع الزوج بالقدرة الائتمانية وفقاً لسياسة الإقراض لدى البنوك العاملة بالدولة، وأن يكون الدخل الشهري الإجمالي للزوج أقل من 60.000 درهم، في تاريخ تقديم الطلب، على أن يتمَّ التسجيل عبر منصة «مِديم» الإلكترونية.

وستُعلِن هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي عن قنوات تلقّي طلبات الحصول على خدمة سلفة الزواج الميسَّر، وستبدأ باستقبال الطلبات في أوائل شهر سبتمبر 2024.