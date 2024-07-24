صرف المعاشات التقاعدية لشهر يوليو بعد غد

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر يوليو 2024 الجمعة الموافق 26 من الشهر بقيمة إجمالية تبلغ 794.520.346.03 دراهم، بزيادة قدرها 83.196.561 درهماً عن يوليو 2023، الذي بلغت فيها قيمة المعاشات التقاعدية 711.323.785.25 درهماً.

ويبلغ عدد المستفيدين من الصرف 48.199 مستفيداً، بزيادة قدرها 1.364 مستفيداً عن نفس الشهر من العام الماضي 2023 الذي بلغ فيه العدد 46.835 مستفيداً.

وتشمل النفقات المصروفة المدنيين الخاضعين للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون لها.