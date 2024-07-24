عبدالله بن زايد: شكراً إيلون ماسك على دعم المستشفى الميداني الإماراتي بغزة

ابوظبي - سيف اليزيد - شكر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إيلون ماسك على دعم المستشفى الميداني الإماراتي بغزة، باتصال إنترنت فضائي عبر شبكة «ستارلينك».