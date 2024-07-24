عبدالله بن زايد: شكراً إيلون ماسك على دعم المستشفى الميداني الإماراتي بغزة

ابوظبي - سيف اليزيد - شكر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إيلون ماسك على دعم المستشفى الميداني الإماراتي بغزة، باتصال إنترنت فضائي عبر شبكة «ستارلينك».
ابوظبي - سيف اليزيد - شكر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إيلون ماسك على دعم المستشفى الميداني الإماراتي بغزة، باتصال إنترنت فضائي عبر شبكة «ستارلينك».
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.