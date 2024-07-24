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عبدالله بن زايد: شكراً إيلون ماسك على دعم المستشفى الميداني الإماراتي بغزة

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ابوظبي - سيف اليزيد - شكر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إيلون ماسك على دعم المستشفى الميداني الإماراتي بغزة، باتصال إنترنت فضائي عبر شبكة «ستارلينك».

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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