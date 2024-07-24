الامارات | نجاح جراحة معقدة لإنقاذ جنين إماراتي في بطن أمه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى الفريق الطبي في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي، جراحة معقدة وخطره لجنين إماراتي داخل الرحم لعلاج عيب خلقي في الحجاب الحاجز، وذلك بعد أن تم اكتشاف خلال الاسبوع 12 من الحمل عيباً خلقياً وصفوه بـ "الخطير"، يستلزم إجراء عملية جراحية داخل الرحم، وإجراءات طبية خاصة عند الولادة، وجراحة كبرى لإصلاح الحجاب الحاجز عند عمر 6 أيام.

وتفصيلاً، أكد المستشفى أنه تم الكشف خلال فترة حمل الأم بأن الجنين يعاني من عيب خلقي خطير في الحجاب الحاجز، ما تسبب بانفتاق الأمعاء والكبد في الصدر، حيث يُعرف طبياً أن معدل البقاء على قيد الحياة للأطفال الذين يعانون من فتق الحجاب الحاجز الشديد في الجانب الأيسر هو حوالي 10 إلى 15٪.

وأشار المستشفى إلى أن الأم خضعت لإجراء معقد داخل الرحم يسمى انسداد القصبة الهوائية للجنين، حيث يتم وضع بالون في القصبة الهوائية للطفل باستخدام منظار الجنين لتشجيع نمو الرئة"، وتم في الأسبوع 27 من الحمل، إجراء العملية بنجاح، إلا أن الأم واجهت الأم انتكاسة عندما دخلت في المخاض المبكر بعد فترة وجيزة، لافتاً إلى انه في الأسبوع 34 من الحمل، أجرى الفريق الطبي عملية متخصصة تُعرف باسم العلاج خارج الرحم أثناء الولادة، والتي سمحت للطفل بالولادة جزئيًا بينما لا يزال ملتصقًا بالمشيمة، ما يسمح له بتلقي الأكسجين من والدته.

وأكد المستشفى مشاركة فريق طبي متعدد التخصصات في الرعاية الطبية للجنين قبل وبعد ولادته، وبعد إقامة لمدة 135 يوماً في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي، أصبح الطفل بصحة جيدة ومن المُقرر أن يعود مع والديه إلى المنزل حيث يقطنانِ في مدينة العين.