حمد الشرقي يلتقي نهيان بن مبارك ويطلع على مبادرات صندوق الوطن في الفجيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بقصر سموه بالرميلة، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن.

واستمع سموه، خلال اللقاء، إلى شرح مفصل من معاليه حول البرامج والمبادرات الصيفية الخاصة بصندوق الوطن ومنها المقامة في الفجيرة، التي تعزز الهوية الوطنية والانتماء والولاء والمواطنة لدى الشباب الإماراتي، تحت شعار «هوية وطنية قوية ومستدامة، ركائزها التمكين والإنتاجية والمسؤولية».

وأثنى سموه على الجهود المبذولة من جانب صندوق الوطن وعملهم الدؤوب، للحفاظ على مسيرة الإمارات لتكون مسيرة نابضة بالتقدم، وذلك من خلال الاعتزاز بهويتنا الوطنية، وما تحمله من قيم ومبادئ راسخة.

من جانبه، أعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن شكره وتقديره لسمو حاكم الفجيرة، على اهتمام سموه ومتابعته لعمل برامج صندوق الوطن، مؤكداً تقديم أفضل مستويات العمل فيما يتعلق بتعزيز الهوية الوطنية لدى الأجيال القادمة، وتمكين الشباب الإماراتي من تنمية قدراته على الإبداع والإنتاج والمبادرة والإنجاز والتفوق في شتى المجالات، ما يسهم في دعم سياسات وخطط التنمية الاجتماعية في الدولة.

حضر اللقاء، الدكتور سليمان الجاسم، وعفراء الصابري، المدير العام بوزارة التسامح والتعايش، وياسر القرقاوي المدير العام لصندوق الوطن، ووفد من طلاب وطالبات كليات التقنية العليا بالفجيرة، وطلبة مدرسة جيمس وينشستر.