الامارات | نجاح جراحة معقدة لإنقاذ جنين إماراتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى فريق طبي جراحة معقدة وخطرة لجنين إماراتي داخل الرحم، لعلاج عيب خلقي في الحجاب الحاجز، بعد أن تم اكتشافه خلال الأسبوع الـ12 من الحمل.

وتفصيلاً، أكد مستشفى برجيل في أبوظبي، أن الفريق الطبي اكتشف خلال فترة حمل الأم أن الجنين يعاني عيباً خلقياً خطراً في الحجاب الحاجز، ما تسبب في انفتاق الأمعاء والكبد في الصدر، حيث يُعرف طبياً أن معدل البقاء على قيد الحياة للأطفال الذين يعانون فتق الحجاب الحاجز الشديد في الجانب الأيسر هو نحو 10 إلى 15%.

وأشار المستشفى إلى أن الأم خضعت لعملية جراحية معقدة لعلاج انسداد القصبة الهوائية للجنين، وتم في الأسبوع الـ27 من الحمل إجراء العملية بنجاح.

وأكد المستشفى مشاركة فريق طبي متعدد التخصصات في الرعاية الطبية للجنين قبل ولادته وبعدها، وبعد إقامة 135 يوماً في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي، أصبح الطفل بصحة جيدة، ومن المُقرر أن يعود مع والديه إلى المنزل حيث يقطنان في مدينة العين.