الامارات | بدء تسجيل طلاب المدارس ضمن «كلنا شرطة» في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي في تسجيل فئة طلبة المدارس (من هم دون 18 سنة)، للانضمام إلى عضوية منظومة «كلنا شرطة»، في إطار «حملة صيف بأمان»، وضمن استراتيجيتها في إسعاد المجتمع.

وأكد مدير إدارة الشرطة المجتمعية، العميد الدكتور حمود سعيد العفاري، أهمية الدور الذي تقوم به منظومة كلنا شرطة في تجسيد استراتيجية شرطة أبوظبي في استدامة الأمن والأمان، لافتاً إلى أن مشاركة أبنائنا الطلاب في التطوع يعد من القيم النبيلة التي تغرس فيهم الولاء والمواطنة الإيجابية.

وقال العميد الدكتور العفاري: «إن نموذج العمل التطوعي الطلابي، يتضمن مشاركاتهم في أعمال تطوعية هادفة، وسيتم بموجبها تقديم شهادات تقديرية لكل طالب توضح أنه أدى ساعات تطوعية في خدمة مجتمعه».

من جانبه، أوضح رئيس قسم كلنا شرطة، المقدم راشد سعيد الأشخري، أنه تم تصميم نموذج العمل التطوعي الأمني لهذه الفئة من طلبة المدارس، بما يعزز الموقع الريادي التنافسي لشرطة أبوظبي، بعد حصول منظومة كلنا شرطة على المستوى الثالث للابتكار من المعهد العالمي للابتكار (GINI) في مجال تعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن والسلامة، وضمن تحقيق أهداف شرطة أبوظبي في تعزيز المسؤولية والمشاركة المجتمعية، وغرس وترسيخ قيمة التطوع والعمل الإنساني لدى الطلاب، وشغل أوقات فراغهم بما يفيد.