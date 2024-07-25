الامارات | ذوو طلبة: الرسوم والقرب من السكن وجودة التعليم أسس اختيار مدارس الأبناء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد ذوو طلبة أن الرسوم المدرسية المناسبة والقرب من السكن وجودة التعليم، تُعدُّ من أهم الأسس التي يتم اختيار المدرسة لتسجيل أبنائهم بناء عليها، في ضوء استعدادهم للعام الأكاديمي 2024-2025.

وأفادوا بأن أبناءهم يمثلون الاستثمار الأهم والأمثل في حياتهم، لذا يشغل اختيار المدرسة المناسبة لتسجيل الأبناء فيها، مساحة كبيرة من تفكير رب الأسرة، رغبةً في الحصول على خدمة تعليمية جيدة، وفي الوقت نفسه تناسب الإمكانات المادية للأسرة.

وتفصيلاً، قال الدكتور عبدالله أمين (والد طالب)، إن تعدد المدارس وتنوع مناهجها في دولة الإمارات، يمنح أولياء أمور الطلبة فرصة كبيرة لاختيار المدرسة المناسبة لتسجيل أبنائهم للدراسة فيها.

وذكر أن مدارس إمارة دبي تزيد على 200 مدرسة، وتتنوع مناهجها الدراسية بين 16 منهجاً، بحسب ما هو منشور على موقع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، مضيفاً أن «هذا التنوع في المناهج يجعل اختيار المدرسة أمراً سهلاً بالنسبة لأسرة الطالب، إلا أن التحدي الوحيد يتمثل في موقع المدرسة ومدى مناسبته لظروف الأسرة، بحيث لا يكون بعيداً عن المنطقة التي يسكن فيها الطالب». وأوضح أن «قرب المدرسة من بيت الطالب يُعدُّ أولوية بالنسبة للأسرة، لتكون أكثر اطمئناناً عليه، خصوصاً إذا كان صغير السن».

وقالت هالة عبداللطيف (والدة طالبين)، إنها تبحث حالياً عن مدرسة مناسبة لتسجيل نجليها، أحدهما في الصف الأول والثاني في الصف الرابع، بعد انتقال الأسرة للعيش في إمارة عجمان.

وأفادت بأنها وزوجها يبحثان عن مدرسة تتناسب رسومها الدراسية مع إمكاناتهم المالية، خصوصاً أن راتب زوجها لا يتعدى الـ15 ألف درهم.

وتابعت: «بالتأكيد نضع في الحسبان عند اختيار المدرسة سمعتها وجودة الخدمة التعليمية التي تقدمها، لأن أبناءنا هم الاستثمار الأهم في حياتنا، لذا نحرص على أن يحظوا بخدمة تعليمية تتماشى مع التطور في الحياة بشكل عام».

وأكدت لطيفة علي (والدة طالبة) أن «جودة الخدمة التعليمية التي تقدمها المدرسة تُعدُّ المعيار الأول الذي سنختار على أساسه المدرسة لتسجيل ابنتي في مرحلة رياض الأطفال فيها، دون النطر إلى ارتفاع الرسوم الدراسية».

وتابعت: «حرصنا الأول عند اختيار المدرسة مع قرب بداية العام الأكاديمي 2024-2025، سيكون على قربها من منطقة سكننا، لأن ابنتي لاتزال صغيرة في السن وتخطو أولى خطواتها في التعليم، لذا وجود المدرسة بالقرب من بيتنا، سيعطينا حالة من الاطمئنان عليها بشكل أكبر، خصوصاً إذا حدث طارئ واستدعتنا إدارة المدرسة، فسيكون حضورنا للمدرسة أسرع».

وتشهد الفترة الحالية عملية تسجيل الطلبة في المدارس الخاصة، سواء بالتحويل من مدرسة إلى أخرى، أو التسجيل لأول مرة، وذلك استعداداً للعام الدراسي المقبل (2024-2025).

وأشار موظف تسجيل الطلبة في إحدى المدارس الخاصة، فؤاد سلامة، إلى مجموعة من الاشتراطات التي تبحث عنها الأسر عند تسجيل أبنائها في المدرسة الخاصة، وأبرزها جودة التعليم والمنهاج الذي تطبقه المدرسة، وسمعة المدرسة والإنجازات التي حققتها، والرسوم الدراسية التي لا ترهق ميزانية الأسرة، إضافة إلى توفير خدمة النقل المدرسي التي تصل إلى مكان سكن الطالب.

وقال: يسأل بعض أولياء أمور الطلبة عن توافر الإرشاد الأكاديمي والدعم المهني في المدرسة، والأنشطة الطلابية واللا صفية التي تنظمها المدرسة للطلبة طوال العام الدراسي.

ويشترط لتسجيل الطالب في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول، أن يكون الطالب قد أتم السن المقررة للقبول، إذ يتطلب لتسجيله في السنة الأولى من رياض الأطفال أن يكون قد أكمل الرابعة من عمره في 31 أغسطس من العام الذي يقبل فيه، ويقبل في السنة الثانية من رياض الأطفال، الطالب الذي أكمل الخامسة في 31 أغسطس من العام الذي يقبل فيه، ويقبل في الصف الأول المستجدين من مرحلة التعليم الأساسي من أكمل السادسة من عمره ولم يتجاوز الثامنة في 31 أغسطس من العام الذي يقبل فيه.